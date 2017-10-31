4 خرافات عن العلاقة الزوجية

أماني الغامدي(صدى):

قالت اخصائية في العلاقات الزوجية ، انه قبل ارتباط الحبيبين، فإنهما يسمعان الكثير من الروايات والأخبار المرتبطة بالعلاقة الزوجية، خصوصاً من الذين سبق لهم أن مروا بهذه التجربة. وفي بعض الأحيان، قد يسمع العروسان بعض الإشاعات التي لا تصلح لكل العلاقات، أو قد لا تكون ناجحة لسلامة العلاقة الزوجية. لذا فإن بعض هذه الروايات لا يجب تصديقها. فاطلعي معنا على أبرز الخرافات عن الحياة الزوجية:

1- لا مكان للأحزان

يصورون لك الزواج على أنه الفرح الوحيد في الحياة، ولكن الأمر مختلف بالطبع. فالزواج يترافق بالطبع مع المسؤوليات الكثيرة، وقد تقع بعض المشاكل بين الزوجين وعليهما ان يتمتعا بالوعي الكامل لحلها بطريقة صحيحة، من دون الاعتماد على ما قيل لهما من أنهما لن يواجها الصعاب.

2- الشريك المثالي

تسمعين أنك ستلتقين بفارس الأحلام سيكون شريكك الذي لا مثيل له، وسيكون بمثابة الخيال الذي تحول إلى واقع. ولكن لا تصدقي هذه الخرافات، فلكل إنسان عيوبه، وبالطبع لن تلتقي بالشخص الكامل، ولكنك ستلتقين بشخص تستطيعين التعايش مع نواقصه وتغضي الطرف عن بعض العيوب فيه.

3- منزلكما سيكون هادئاً

لا تعتمدي كثيراً على ما تسمعينه عن الحياة الزوجية الهادئة التي ستنعمين بها مع شريك حياتك. فمهما كانت نسبة التوافق بينكما قوية، فلا بد أن تمرا ببعض المشاحنات والشجارات نتيجة الاختلاف في وجهات النظر والآراء، ولكن لا داعي لأن تؤدي إلى خلافات طويلة الأمد بينكما، سارعي دائما إلى حلها.

4- الزوج يحقق الأحلام

بالطبع لا! زوجك ليس فانوساً سحرياً ولا يحمل عصاً سحرية قادرة على تحقيق كل ما تتمنينه. عليك معرفة أن الزوج يسعى إلى أن يسعد زوجته، ولكنه لا يستطيع تحقيق كل ما تطلبه وتتمناه، فله إمكانيات محدودة، وعليك أن تكوني متفهمة لاوضاع زوجك وألا تكوني متطلبة.