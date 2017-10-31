4 خرافات عن العلاقة الزوجية
قالت اخصائية في العلاقات الزوجية ، انه قبل ارتباط الحبيبين، فإنهما يسمعان الكثير من الروايات والأخبار المرتبطة بالعلاقة الزوجية، خصوصاً من الذين سبق لهم أن مروا بهذه التجربة. وفي بعض الأحيان، قد يسمع العروسان بعض الإشاعات التي لا تصلح لكل العلاقات، أو قد لا تكون ناجحة لسلامة العلاقة الزوجية. لذا فإن بعض هذه الروايات لا يجب تصديقها. فاطلعي معنا على أبرز الخرافات عن الحياة الزوجية:
1- لا مكان للأحزان
يصورون لك الزواج على أنه الفرح الوحيد في الحياة، ولكن الأمر مختلف بالطبع. فالزواج يترافق بالطبع مع المسؤوليات الكثيرة، وقد تقع بعض المشاكل بين الزوجين وعليهما ان يتمتعا بالوعي الكامل لحلها بطريقة صحيحة، من دون الاعتماد على ما قيل لهما من أنهما لن يواجها الصعاب.
2- الشريك المثالي
تسمعين أنك ستلتقين بفارس الأحلام سيكون شريكك الذي لا مثيل له، وسيكون بمثابة الخيال الذي تحول إلى واقع. ولكن لا تصدقي هذه الخرافات، فلكل إنسان عيوبه، وبالطبع لن تلتقي بالشخص الكامل، ولكنك ستلتقين بشخص تستطيعين التعايش مع نواقصه وتغضي الطرف عن بعض العيوب فيه.
3- منزلكما سيكون هادئاً
لا تعتمدي كثيراً على ما تسمعينه عن الحياة الزوجية الهادئة التي ستنعمين بها مع شريك حياتك. فمهما كانت نسبة التوافق بينكما قوية، فلا بد أن تمرا ببعض المشاحنات والشجارات نتيجة الاختلاف في وجهات النظر والآراء، ولكن لا داعي لأن تؤدي إلى خلافات طويلة الأمد بينكما، سارعي دائما إلى حلها.
4- الزوج يحقق الأحلام
بالطبع لا! زوجك ليس فانوساً سحرياً ولا يحمل عصاً سحرية قادرة على تحقيق كل ما تتمنينه. عليك معرفة أن الزوج يسعى إلى أن يسعد زوجته، ولكنه لا يستطيع تحقيق كل ما تطلبه وتتمناه، فله إمكانيات محدودة، وعليك أن تكوني متفهمة لاوضاع زوجك وألا تكوني متطلبة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين
باالنسبة لرقم واحد
صحيح والدليل شوفوني بعد ماأعرس
باقي ابضحك معكم زي الحين
تلقوني ماسك سرى مع النفسيات😂😂
بعلمك عن الزوجات
ترفعك توصلك السماء
وحاطه صورتك فحالة الواتس
من ثاني يوم الزواج ومسميتك الغلا
وانت يسمونك فالأستراحة وجهه البعير
ولاطلعت معك للسوق متمسكه فيك وخايفه عليك
لحد يناظر لك ولا يقرب منك
وأنت ماتنقرب أصلآ😂😂
وبعد فترة تتبخر الأحلام تشوف الزوجة تكلم صديقتها تقول
كان يوعدني بكلام قبل الزواج وعقب الزواج كل شي وعدني به صار العكس😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 12381 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15191 ] نشر منذ 44 دقيقة
لمكان للإحزان 😆
من قال لكم ان الدنيا بكبرها فيها راحه سواءً قبل الزواج والا بعده !!
وبالنسبه للنقطه الثالثه لابد من المشاكل والصراخ وفوق كذا اذا جاهم اطفال بكاء وازعاج يعني انسي الهدوء 😆
من الأخير الزواج مسؤوليه فعلاً 😊