تسمية شارع باسم الشهيد عبدالعزيز المظيبري في القصيم

سالم المطيري(صدى):

أطلقت بلدية أبانات ” ضليع رشيد ” ، اسم الشهيد عبدالعزيز بن معيبد المظيبري، على الطريق المؤدي إلى مسقط رأس الشهيد في ما يسمى ” أم قبيع ” ، والذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه.

وحضر المناسبة رئيس مركز أبانات حسين بن مرزوق العتيبي، ورئيس بلدية أبانات ” ضليع رشيد ” محمد بن عبدالله الكريديس، ومساعده حبيب بن عيد الرشيدي، وعدد من أفراد أسرة الشهيد.

وقال رئيس البلدية إن المبادرة بإطلاق اسم الشهيد عبدالعزيز المظيبري الذي استشهد في الحد الجنوبي على الشارع تأتي في ظل اهتمام واعتزاز القيادة بشهداء الوطن وتخليد ذكراهم.