حملة لرفع السيارات التالفة بجدة

نايف السالم(صدى):

باشرت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة النظافة والمرادم حملة لرفع السيارات التالفة بحي مدائن الفهد خلال الأيام الماضية.

وأسفرت الحملة التي تمت بالتعاون مع مرور محافظة جدة، والشرطة ومقاولي الأمانة عن رفع 23 سيارة تالفة.

وقال مدير عام إدارة النظافة والمرادم المهندس سامي خلاف: أغلب السيارات التالفة نقلها أصحابها بعد الحملة الماضية التي نفّذتها الأمانة وعدة جهات حكومية،

ولفت إلى تنفيذ حملة أخرى على السيارات التالفة؛ وذلك للمحافظة على نظافة الشوارع، والتقليل من التلوث البصري، كون مدينة جدة واجهة حضارية وسياحية.

ووفقاً التقرير السنوي للإدارة العامة للنظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة، بلغ إجمالي السيارات التالفة المؤشر عليها العام الماضي أكثر من 31 ألف سيارة في نطاق 14 بلدية فرعية، وقد رفعت اللجنة 13 ألف سيارة منها.