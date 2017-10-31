صور لثلاث فتيات بالشورت فوق قبر تشعل الغضب بالفيسبوك

مكسيكو سيتي(صدى):

أقدمت ثلاث فتيات على التجرد من الإنسانية واحترام حرمة الموتى ، وقومن بجلسة تصوير على أحد القبور .

حيث أكتشفت فتاة مكسيكية تٌدعى ” أنسي هيرنانديز ” ، من كارديناس المكسيكية ، انتشار صور مثيرة لثلاث فتيات بالقرب من قبر جدها عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ، ما أصابها بالصدمة ، وأسرعت لتبليغ السالطات المكسيكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههن .

وظهرت الفتيات بالصور وهن يرتدين الشورت القصير الضيق مع الكعب العالي والقمصان التى تظهر مفاتنهن، ويمكن رؤيتهن يستلقين على القبور التقليدية ذات الألوان الزاهية ، ما أثار موجه من الغضب بين رواد ومتابعي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” .