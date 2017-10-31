صور لثلاث فتيات بالشورت فوق قبر تشعل الغضب بالفيسبوك
أقدمت ثلاث فتيات على التجرد من الإنسانية واحترام حرمة الموتى ، وقومن بجلسة تصوير على أحد القبور .
حيث أكتشفت فتاة مكسيكية تٌدعى ” أنسي هيرنانديز ” ، من كارديناس المكسيكية ، انتشار صور مثيرة لثلاث فتيات بالقرب من قبر جدها عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ، ما أصابها بالصدمة ، وأسرعت لتبليغ السالطات المكسيكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههن .
وظهرت الفتيات بالصور وهن يرتدين الشورت القصير الضيق مع الكعب العالي والقمصان التى تظهر مفاتنهن، ويمكن رؤيتهن يستلقين على القبور التقليدية ذات الألوان الزاهية ، ما أثار موجه من الغضب بين رواد ومتابعي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاهرات وش تتوقع منهن
لادين ولامله
مااللوم ترامب يوم أنه يبي يبني جدار بينه وبينهم🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو يشوف ترامب الصور هذي
أتوقع يستقيل من الرئاسة
ويروح يشتغل حارس مقبرة عندهم فاالمكسيك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 12381 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاهره فوق صليبي جعل حيلهم بينهم
ماتشوفون الصليب
alfahd42[ عدد التعليقات: 12381 ] نشر منذ 2 ساعتين
يسويها ترامب
الابهاوي[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
اش علينا منهم
موتاهم وهم احرار فيهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15191 ] نشر منذ 1 ساعة
قلعتهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن اصحاب القبور كانوا اصدقاء لهن فجاءت كل واحده منهن بورده لزيارة عشيقها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 1 ساعة
لبس بعد الكفر ذنب ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 1 ساعة
مَصَــــــدِق كــلامـــــكم . مَشِـــــــفت مفـــاتِنــــــهِن ولا شـــــورتـاتهِـــــــــــن .🤓🤔🙄.
.
ليـه مَحيــــتوا ألمِفــــاتِــن و ألشــــورتـــات .؟ هــــآآآآآآآآآآآه . ليــــــه.؟؟؟.😡😠.
.😂.
.😜.
.😅.
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تَــــــــــــــراهــا مِـــــــــــزوح . مَعَــــــــلاكم مِــن كــــلامــــــــــي .😊😊.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9701 ] نشر منذ 21 دقيقة
كذاب ماحبني حب يتسلى بي وانا على نيتي صدقت وحبيته
راح وتركني وانا محرؤقه اعصابي ؛ وشلون ابنساه وانا بالقلب حطيته
..
امدلع مرتوي فتان وجذابي ؛ حب يتسلى على حظي انا جيته
من فرحتي قلت تو الحظ ماطابي ؛ تو الليالي تجيب اللي تمنيته
..
جيته بشؤق المحبه فاتح بابي ؛ ياليتي يؤم شفته رحت وخليته
ماكان قلبي معاه اليؤم منصابي ؛ ولاكان دمعي غزير يؤم هليته
..
شفت التعاسة وقلبي بالهوى ذابي ؛ لاوعذابي انا من يؤم لاقيتته
💔💔💔
abdul[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 17 دقيقة
اليوم يصادف احتفالات الهالووين HALLOWEEN او عيد الموتي ( Dia de los Muertos )في عموم امركا الشمالية من كندا مرورا بالولايات المتحدة والي المكسيس والدول المجاورة حيث الاطفال في امركا يجوبون الشوارع وازقة الاحياء متنكّرين بملابس زاهية او سوداء بصور الجماجم والعظام النخرة وتوزع لهم الحلوي مع صيحات ” trick-or-treat” شبيهة ب” القرقيعان ” في شرق المملكة ودول الخليج. الا ان اصل الهالووين من تقاليد واحتفالات ترجع الي الاف السنين لدي شعوب السلتك في ايرلاندا والمملكة المتحدة وشمال فرنسا، .في امركا بدأ الكبار يحيون سنة اجدادهم بزيارة القبرور في هذه الليلة بطقوس مختلفة بين ولاية واخري بل بين مختلف القري والمناطق في نفس الولاية. وبما ان زيارة القبور تتم بظلام الليل وطوال ساعات السحر ، حاملين معهم الكحول والمخدرات متنكرين وجوههم شبابا وفتيات ومعهم الات العزف او اجهزة الاغاني والطرب، ما عليك الا ان تتخيل ما يحدث في تلك الليلة عند مقابرهم. وبما اننا نحبوا نحو ثقافاتهم وموروثاتهم لا استبعد ان نري احتفالات HALLOWEEN تقام في ديارنا الاسلامية خطوة خطوة بدءا بتوزيع الحلوي للاطفال وانتهاء بإقامة ليال العربدة في الفنادق وبيوت الميسورين الضخمة. اللهم ان اردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. واجعلنا من المصلحين. آمين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 10 دقائق
شفت التعاسه وقلبي باالهوى ذابي .. لاواعذابي انا من يوم لاقيته
,, صح لسانتس واعتلا شانتس ، يا اخت اسماء ,,
,, بس الصراحه احس ان هاالكلمات خارجه من قلبٍ مجروح بصوت مبحوح من كثر النوح ،،،
,, إنسي يابنت الأجواد ,, الدنيا ماوقفت عند شخصٍ بعينه ، لعل الله أراد بكِ خيراً ويهيء لكِ من هو أفضل منه ,,
,, تفائلي بالخير تجديه بإذن الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 8 دقائق
لا دين لهم ولا مله فلا ضير ان يتفسخو عند القبور
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9701 ] نشر منذ 3 دقائق
صح بدنك عزيزي ابو محمد ⚘⚘..
الحمدلله ع كل شي والنسيان نعمه ☺ ..
..
اشكرك ع هالكلمات اللطيفه اللي تريح النفس 💕