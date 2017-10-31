بالصور.. ” هلال جدة ” يوعي طلاب ثانوية الملك سعود بالحرس الوطني بمخاطر المخدرات

نايف السالم(صدى):

افتتح سعادة الأستاذ عيسى الزهراني فعاليات المعرض التوعوي بأضرار التدخين والمخدرات بمدرسة الملك سعود الثانوية بالحرس الوطني بالمحافظة بحضور قائد المدرسة صالح بن ناصر العمري، حيث كان هدف المعرض “ توعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة المخدرات وحمايتهم ” .

وشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة متمثلة بإدارة التوعية والإعلام بتوعية الطلاب بخطورة التهور في القيادة وكل ما قد ينتج عن ذلك من إصابات ووفيات إلى جانب خفض نسب حوادث السيارات الناتجة عن تعاطي السائقين المخدرات أثناء القيادة.

وأسهم المعرض في التوعية بأضرار التجمهر أثناء الحوادث كونه يعيق تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة التي تعيق الهلال الأحمر عن أداء مهامه وإسعاف المصابين بأسرع وقت ممكن لإنقاذهم.

وأوضح مشرف التوعية والإعلام بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ” عبد الله أحمد أبو زيد ” أن الفعالية تهدف إلى إيجاد بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعي من خلال الوسائل المختلفة لتعزيز القيم والمحافظة عليها.