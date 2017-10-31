بالصور.. مدني المندق ينقذ شخصا تعرض لإغماء بـ ” تجربة فرضية “

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقت عمليات إدارة الدفاع المدني بمحافظة المندق في تمام الساعة العاشرة صباحا بلاغ من أحد المواطنين يفيد بسقوط شخص بمنحدر جبل الكاحله بمركز برحرح.

وعلى الفور تم انتقال الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تم مسح المنطقة بالكامل وعثر على شخص وهو في حالة إغماء وكسر في قدمه اليمنى من قبل افراد الإنقاذ والإسعاف وقدمت له الإسعافات الأولية بالموقع ونقله إلى أقرب هيئه طبية.

وتاتي هذه التجارب والفرضيات لتوفير أكبر قدر ممكن من الأمن والسلامة باختلاف انواعها لكافة المواطنين والمقيمين وكذلك معالجة السلبيات والتي قد تحدث ومناقشة الإيجابيات وتعزيزها ورفع مستوى التدريب لأفراد الانقاذ الجبلي للتعامل مع مثل هذه الحوادث بالمنطقة وقد شارك بالخطة كلا من (الدوريات الأمنية – الهلال الأحمر- الشرطة ).

وتم الاجتماع مع الجهات المشاركة لتدارس الملاحظات والعمل على تلافيها.

وثمن مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقه الباحة العميد علي بن خضران المنتشري لجميع الجهات سرعة الاستجابة والتفاعل مع الخطه بالشكل المطلوب والمأمول متمنيا للجميع كل التوفيق.

