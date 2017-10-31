مستشفى الملك فهد بالدمام تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إحصاء أول في إدارة البحوث: درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه في تخصصات: (الإحصاء الحيوي، علم البيانات، علم الأوبئة)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي سلامة المستشفى: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .