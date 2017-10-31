أمانة الشرقية تعلن عن طرح 25 فرصةً استثماريةً في حاضرة الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح ٢٥ فرصةً استثماريةً جديدة متنوعة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر، وذلك في مزايدات عامة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات في أمانة المنطقة المهندس زياد بن عبد الكريم السويدان, أن الفرص الاستثمارية تتضمن تأجير قطع أراضٍ في مدينة الدمام بغرض إنشاء سوق حراج لبيع الاثاث المستعمل، إضافة إلى تأجير قطع أراض في حي الشراع في محافظة الخبر بغرض إقامة سوق تجاري، وتأجير أراض في حي العزيزية بغرض إنشاء قاعة احتفالات، وموقع على شارع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حي الضباب بمدينة الدمام لغرض إقامة مجمع تجاري وإداري وتأجير، وكذلك أرض بحي الجسر بمحافظة الخبر بهدف إقامة سوق تجارية وتأجير قطعة بحي الصواري بمحافظة الخبر لإقامة مشروع سوق تجارية، وأيضاً في حي الشراع بمحافظة الخبر وتأجير قطع بمدينة الدمام لإقامة مشروع سوق الحراج الجديد لبيع الأثاث المستعمل، وصيانة مشروع سوق الخضار والفاكهة واللحوم وانشطة تجارية متنوعة بحي القزاز بمدينة الدمام ، وكذلك مبنى قائم لغرض إدارة وتشغيل وصيانة مبنى تجاري قائم بالخبر الشمالية ومبنى قائم لغرض إدارة وتشغيل وصيانة مشروع كافتيريا ضمن مواقف السيارات موقع رقم (3) في الجزء (أ) الجنوبي بكورنيش الخبر.

وأِشار المهندس السويدان إلى أنه جرى طرح تأجير مبنى قائم لغرض إدارة وتشغيل وصيانة مشروع كافتيريا ضمن مواقف السيارات موقع رقم 4 في الجزء (أ) الجنوبي بكورنيش الخبر، وتأجير مبنى قائم لغرض إدارة وتشغيل وصيانة مشروع كافتيريا ضمن مواقف السيارات وموقع رقم 5 في الجزء (أ) الجنوبي بكورنيش الخبر، ومزايدة إدارة وتشغيل أعمال التحميل والتنزيل بأسواق الخضار والفواكه المركزية بحاضرة الدمام .

وبين أن من ضمن الفرص المطروحة تأجير مبنى قائم لإدارة وتشغيل وصيانة مشروع مطعم للأكلات الشعبية على كورنيش الخبر والواجهة البحرية وموقع تأجير مبنى قائم لإدارة وتشغيل وصيانة مشروع كافتيريا ضمن مواقع السيارات، مشيراً إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشكل الدفعة الثانية من فرص عام 2017، التي تهدف أمانة المنطقة من خلالها إلى إتاحة الفرصة لرجال وسيدات الأعمال مشاركة الأمانة في تقديم خدماتها، إنفاذاً لخطة التحول البلدي 2020، التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات البلدية .