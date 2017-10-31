” أركاد للمقاولات ” تعلن عن 50 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، (50) وظيفة شاغرة للسعوديين، بمسمى “ المساعد- الصحة والسلامة ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر الجاري، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من ” هنا “.