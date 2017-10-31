سيمينس الألمانية تطرح 11 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” – 11 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس والشهادة التقنية في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس الاختبار والتكليف- مشروع المترو (الرياض).

2- مهندس الاختبار والتكليف (CBTC)- مشروع المترو (الرياض).

3- منسق الصحة والسلامة والبيئة- مشروع المترو (الرياض).

4- مدير موقع المحطة الفرعية- مشروع المترو (الرياض).

5- مدير موقع السكك الحديدية الثالثة- مشروع المترو (الرياض).

6- مدير مراقبة الجودة- مشروع المترو (الرياض).

7- مهندس أول مبيعات (الرياض).

8- مهندس BMS (الرياض).

9- مهندس أول تكاليف البرمجيات(الرياض).

10- أخصائي مبيعات (الرياض).

11- مهندس أول مبيعات (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2017م.

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