بالفيديو والصور.. بلدية الجمش تضبط صهريجا محملا بحليب مجهول المصدر

نايف العضياني (صدى):

ضبط القسم الصحي في بلدية الجمش صهريج مليئ بـحليب مجهول المصدر خلف أحدى المزارع بالمركز وهو يقوم بتوزيع الحليب وذلك عن طريق تعامله مع بعض الأشخاص .

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام ببلديه الجمش سلطان الدلبحي أنهم وخلال الأشتباه بصهريج يقوم بتوزيع الحليب كلفت فرق الرقابة بضبط الصهريج حيث أتضح أن الـحليب مجهول المصدر ومكث ثلاث أيام داخل الصهريج معرض للشمس والتخزين السيئ الذي قد يؤدي بحياة المواطنين للتسمم وقد تم إتخاذ الإجراءات الأزمه بحقه وتغريمة بأقصى الغرامة وإتلاف الحليب.

وأكد ” الدلبحي ” : ” أن بلدية الجمش تكثف جهودها لضبط كلا من يحاول ان يتلاعب أو يغش كما ناشد المواطنين بسرعة أبلاغ البلديه عن اي ملاحظة إو مخالفات أو محاولات للتلاعب ” .



