  • الثلاثاء 31

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. باريس سان جيرمان يواجه أندرلخت في أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يواجه أندرلخت في أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يواجه أندرلخت في أبطال أوروبا
نواف السالم(صدى):

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، أندرلخت البلجيكي، في ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا 2018 “ الشامبيونزليج ” ، والذي يحمل لقبه ريال مدريد.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات متتالية محققاً العلامة الكاملة، وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ الألماني، بينما يقع أندرلخت البلجيكي في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي المجموعة ذاتها يلاقي العملاق الألماني بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، نظيره سيلتك الاسكتلندي الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *