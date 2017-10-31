باريس سان جيرمان يواجه أندرلخت في أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، أندرلخت البلجيكي، في ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا 2018 “ الشامبيونزليج ” ، والذي يحمل لقبه ريال مدريد.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات متتالية محققاً العلامة الكاملة، وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ الألماني، بينما يقع أندرلخت البلجيكي في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي المجموعة ذاتها يلاقي العملاق الألماني بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، نظيره سيلتك الاسكتلندي الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.