” الغذاء والدواء ” تضبط 35578 مستحضراً مخالفاً في 38 مستودعاً وصيدلية بالرياض

نايف السالم(صدى):

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تفتيشية على مستودعات وصيدليات القطاع الخاص في مدينة الرياض، للتأكد من نظامية مستحضرات الفيتامينات والمنتجات الصحية، والتأكد من الالتزام بالسعر، وضبط المنتجات المخالفة، ومعرفة مصادرها.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن عدد المنشآت التي تم زيارتها خلال ثلاثة أيام بلغ 66 منشأة، وعدد المنشآت التي تم مخالفتها 38 منشأة، مشيراً إلى أن الحملة ضبطت 35578 عبوة مستحضرات مخالفة، و117 مستحضراً مخالفاً لا يوجد لها مصدر. وجرى استدعاء 4 منشآت.

وأضاف السلطان أن أبرز المخالفات التي سجّلتها فرق التفتيش، وجود مستحضرات مسعرة من الهيئة ولم تتم طباعة السعر على العبوات، ومستحضرات صحية غير مسجلة، واختلاف بيانات المستحضر والشكل الخارجي والسعر عن المسجل، وقيام مستودع بإعادة تغليف المنتج دون الحصول على موافقة الهيئة، إضافة إلى ضبط حليب أطفال جرى نقله بسيارة خاصة بدون تكييف، وحليب أطفال مخزّن تحت أشعة الشمس المباشرة، ومستحضرات صحية غير مدرجة لدى الهيئة، ومستحضرات مخالفة لإجراءات الإدراج إذ تحتوي على ادعاءات طبية.

وأُحيلت المستحضرات المخالفة بالمستودعات إلى الجهة المعنية في الهيئة، مع تتبع مصادر المستحضرات المخالفة لاتخاذ اللازم.

إلى ذلك، أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة أجهزة ومنتجات طبية بمدينة جدة، استغلت مقرها لتصنيع وتعبئة وبيع منتجات طبية تستخدم في المختبرات وسط بيئة غير ملائمة ومن دون الحصول على التراخيص اللازمة , كما ضبط المفتشون في المؤسسة أكثر من 5000 منتج طبي مخالف، وعبوات للتعبئة، ومواد خام، وملصقات للبطاقة التعريفية، ومواد للتغليف، وأجهزة للتعقيم. وتتخذ الهيئة الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمنتجات المضبوطة.