بريطانيا تحاكم شخصين خططا لهجوم إرهابي في لندن

لندن(صدى):

مثل رجل وامرأة أمام محكمة في العاصمة البريطانية لندن أمس الإثنين، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم جهادي مستوحى من تنظيم داعش.

وأشار المدعي العام إلى إن هذه القضية تجسد العصر الذي نعيش فيه وتظهر كيف أن التحضير لأفعال إرهابية سهل نسبياً بفضل الإنترنت.

وقالت النيابة العامة إن منير محمد (36 عاماً) تعرّف على الصيدلانية رويدا الحسن (33 عاماً) عبر موقع “ سنجل مسلم دوت كوم ” حيث وضعت إعلاناً تبدي فيه رغبتها بالتعرف إلى رجل بسيط، بسيط جداً، ونزيه، ومستقيم، ويخاف الله قبل أي شيء آخر.

وتحددت الاتهامات بأن منير محمد كان مصمماً على تنفيذ اعتداء ذئب منفرد، ورويدا الحسن كانت على علم بضلوعها في هذا المخطط.

وأضافت المدعية العامة أنه “بصفتها صيدلانية فإن رويدا الحسن كانت تتمتع بمعرفة مهنية بالمواد الكيميائية وقد ساعدت محمد من خلال تزويده بمعلومات عن المكوّنات اللازمة لصنع قنبلة وكيفية الحصول عليها وساعدته في أبحاثه”.

ونجحت قوات الأمن في اعتقال محمد في ديسمبر 2016 وعُثر بحوزته على 2 أو 3 من المكونات اللازمة لصنع قنبلة بيروكسيد الأسيتون التي غالباً ما يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في هجماته، وكما عثر المحققون بحوزة محمد على كتيّبات تشرح طريقة صنع المتفجرات، وكيفية صنع صواعق تفجير بواسطة هواتف نقالة، إضافة إلى مادة الريسين الشديدة السمية التي تستخرج من بزور نبات الخروع.