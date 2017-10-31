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بالفيديو.. رقص مثير لفيفي عبده على أغنية حزينة يثير سخرية المتابعين

بالفيديو.. رقص مثير لفيفي عبده على أغنية حزينة يثير سخرية المتابعين
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة فيفي عبده، سخرية المتابعين عبر تطبيق إنستجرام، عقب نشرها ، مقطع فيديو قصير، ظهرت من خلاله وهي ترقص على أغنية حزينة للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وعلقت فيفي، على الفيديو، قائلة: ” قشطات عسلات فلات من دبي بحبكوا أوي خمسة موااه ” .

وتعرضت فيفي، بسبب هذا الفيديو، للسخرية من متابعيها بسبب اختلاف طبيعة الأغنية مع الروح التي ترقص بها ” فيفي ” ، خاصة أنها كانت ترقص وعلى وجهها ملامح السعادة.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الفيديو كالتالي: ” كفاية عليكي كده يا فيفي.. وهي الأغنية دي بيترقص عليها إرحمينا بقى.. إنتي بترقصي وخلاص ركزي في الأغنية ” .

قشطات عسلات فلات من دبي بحبكو أوووووي خمسة مواااااه 💋💋💋💋💋❤️

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