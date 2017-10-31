الجيش اليمني يعلن السيطرة الكاملة على محافظة أبين

فهمي محمد(صدى):

أكدت قوات الأمن اليمنية سيطرتها الكاملة على محافظة أبين الواقعة جنوب شرق البلاد.

وأعلنت تطهيرها مدينة المحفد الواقعة بين أبين وشبوة، والتي كانت تعد بمثابة المنفذ الأخير للإرهابيين في المحافظة الساحلية .

وقال القيادي في قوات الدعم والإسناد فواز الشبحي أن قوات الأمن سيطرت على مدينة المحفد، آخر معاقل الجماعات الإرهابية في أبين، وبدء القوات الأمنية انتشارها في عموم المديرية والخط الساحلي لملاحقة ما تبقى من الخلايا والجيوب الإرهابية بالمنطقة.

وأضاف الشبحي أنه “ لم يعد أمام ما تبقى من الجيوب الإرهابية أي منفذ للفرار سوى محافظة البيضاء الخاضعة لميليشيات الحوثي وصالح، الراعي والممول الرسمي للتنظيمات الإرهابية في أبين والجنوب ”.