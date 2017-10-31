قرية ذي عين التراثية تفتح أبوابها مجانا تزامنا مع ملتقى الآثار الأول

أحمد الزهراني(صدى):

أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة عن فتح أبواب قرية ذي عين التراثية للزوار والجمهور بمنطقة الباحة وأكد مدير القرية أ. يحي عارف عن فتح ابواب القرية للزوار والجمهور مجانا وذلك بمناسبة انطلاق الملتقى الأول للآثار في المملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الأسبوع القادم في مدينة الرياض.

وقال مدير القرية إن لملتقى الاثار اهمية كبيرة على مستوى المملكة وحرصا منا على تعزيز أهمية الآثار فقد تقرر الدخول لقرية ذي عين لجميع الزوار من داخل المنطقة وخارجها مجانا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس خلال الفترة 18- 20 / 2 / 1439هـ الموافق 7-9/ 11/ 2017م.

من جانبه، أشاد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة زاهر محمد الشهري بالسماح بحول الزوار للقرية ذي عين مجانا خلال ايام الملتقى حيث ان الملتقى يهدف الملتقى نحو التوثيق والتعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار المملكة عبر التاريخ.