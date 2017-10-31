” جوجل كروم ” يطلق وظيفة جديدة لتوفير باقة الإنترنت

أماني الغامدي(صدى):

سرعان ما يستهلك أصحاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية باقة الإنترنت المحدودة، ولذلك يقدم متصفح غوغل كروم المخصص للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أندرويد وأبل ” آي أو إس ” وظيفة جديدة للتوفير في استهلاك البيانات.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى الوظيفة الجديدة في قائمة إعدادات المتصفح، ولكن إذا كانت مواقع الويب، التي يتم استدعاؤها مشفرة بواسطة تقنية HTTPS، والتي يمكن التعرف عليها من خلال ظهور أيقونة القفل في شريط الحالة أو عند تشغيل وضع التصفح في إخفاء الهوية، فإنه يتم إيقاف خيار توفير البيانات تلقائيا.