بالصور| ” صدى ” تكذب ادعاءات مغرد عن سوء أحد أقسام التوقيف

سعيد العجل(صدى):

نشر احد المغردين على صفحته في ” توتير ” تغريده عن سوء الأماكن التى يوقف بها المدانين بقضايا متعدده وأنها لا تصلح لأن تكون مأوى لهولاء .

ولم يكتفى ذلك المغرد بالكلام عن نظافة المكان وعدم صلاحيته بل اعتبر ذلك لا يتناسب مع رؤية المملكة 2030 والتى لم يسمها المغرد باسمها .

بدورها ” صدى ” و من خلال بحثها اتضح بأن المقطع يعود لعام 2014 و ربما أراد من خلاله المغرد إثارة الرأي العام بعد النجاحات التى حققتها السجون و دور التوقيف من خلال تقديم أفضل الخدمات للنزلاء من السماح لهم بمواصلة تعليمهم وعقد دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع الموسسة العامة للتدريب المهني وكذا توظيفهم وتأهيلهم لكي يصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع .

” صدى ” تواصلت مع الناطق الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان ، الذي نفى صحة أن يكون المقطع حديثا مضيفا بأن التوجيهات الكريمه المبلغه من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و سمو نائبه حفظهما الله بتقديم كافة الخدمات الممكنه للموقوفين وفق المتطلبات .

وقد وجه الدعوة لنا على بزيارة توقيف المركز المنوه عنه في المقطع فورا وخرجنا بهذه الصور التى تعتبر أكبر رد على من شكك في سوء أماكن التوقيف في مراكز الشرط.

و وجه العقيد الميمان الدعوه للمهتمين من أصحاب الشأن بزيارة أيا من مراكز التوقيف للاطلاع عن قرب من أجل كشف الحقيقة وفي اي وقت .

واختتم العقيد حديثه بالقول بأن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود .

وفقهما الله بتقديم الخدمات والرعاية الكامله للموقوفبن كافة بمتابعة دائمة من قبل

النيابه العامه ممثلة في دائرة الرقابه على السجون

داعيا الجميع لعدم تناقل الشائعات

و أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحه