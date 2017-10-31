مستشفى الملك فيصل يطرح 10 وظائف شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد (10) وظائف صحية وإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- استشاري مساعد طب المواليد (الرياض).

2- معاون بيئي (الرياض).

3- عامل نظافة (الرياض).

4- فني تصوير إشعاعي (الرياض).

5- كبير السائقين (الرياض).

6- ممرض أول (الرياض).

7- مترجم طبي سريري (الرياض).

8- استشاري مساعد طب الفترة المحيطة بالولادة/ الأجنة (جدة).

9- استشاري أنف وأذن وحنجرة (جدة).

10- ممرض ثالث (جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2017م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التاليهنا