حرس الحدود يخمد حريقاً شبّ بأحد اللنشات وينقذ طاقمه بالقطيف

طلال الغامدي(صدى):

سيطر رجال حرس الحدود بقطاع القطيف في المنطقة الشرقية، مساء أمس، على حريق تعرّض له أحد اللنشات الخاصّة على رصيف مرسى مركز دارين وإنقاذ طاقمه.

أفاد ذلك الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي؛ مؤكدًا أن المناوبين بمركز دارين تلقوا بلاغاً من مالك اللنش (مجاهد السادس) يؤكّد فيه تعرُّض لنشه للاحتراق، وعلى الفور توجّهت الفرقة المناوبة لموقع الحادث، وتمّ إخماد الحريق، وإنقاذ الطاقم الموجود على اللنش البالغ عددهم ثلاثة أشخاص.

وأضاف العتيبي؛ أن ” المناوبين قاموا بقطر اللنش إلى مكان آمن، وإبلاغ الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات الأمنية المطلوبة، ومعرفة أسباب الحريق، بحكم الاختصاص “.