حادث ساخر ينهي حياة فتاة في الحال
أعلنت السلطات في الولاية الواقعة شرقي الولايات المتحدة، مقتل ماريسا هاريس، 22 عاما، من ماريلاند، جراء سقوط صبي، من أعلى، على سيارة الدفع الرباعي التي كانت تقودها.
وتوفيت هاريس على الفور في مكان الحادث، بينما نجا الصبى البالغ من العمر 12 عاماً من إصابات خطيرة.
وأوضحت الشرطة أن الصبي قفز من فوق جسر يعبر الطريق السريع، ليسقط على سيارة المرأة وهي من طراز فورد اسكيب 2005.
ولم تتضح ملابسات سقوط الصبي على الفور، لكن السلطات قالت إنها تحقق في الحادث باعتبارها “ محاولة انتحار ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله قال الله تعالى : ” إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ “[ لقمان:34]
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 32 دقيقة
سبحان الله المنتحر عاش والمار في طريقه مات
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 30 دقيقة
ههههههههههه ,, سبحان الله ,,,