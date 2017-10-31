حادث ساخر ينهي حياة فتاة في الحال

واشنطن(صدى):

أعلنت السلطات في الولاية الواقعة شرقي الولايات المتحدة، مقتل ماريسا هاريس، 22 عاما، من ماريلاند، جراء سقوط صبي، من أعلى، على سيارة الدفع الرباعي التي كانت تقودها.

وتوفيت هاريس على الفور في مكان الحادث، بينما نجا الصبى البالغ من العمر 12 عاماً من إصابات خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن الصبي قفز من فوق جسر يعبر الطريق السريع، ليسقط على سيارة المرأة وهي من طراز فورد اسكيب 2005.

ولم تتضح ملابسات سقوط الصبي على الفور، لكن السلطات قالت إنها تحقق في الحادث باعتبارها “ محاولة انتحار ” .