استقرار أسعار الذهب مع بقاء سياسة المركزي الياباني

طلال الغامدي(صدى):

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير مع تحول اهتمام المستثمرين صوب اجتماعات بنوك مركزية أخرى ومناسبات اقتصادية هذا الأسبوع.

واستقر الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 1275.49 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفض الذهب نحو 0.3% منذ بداية أكتوبر فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1277.10 دولار للأوقية. وانخفض الدولار 0.1 % مقابل الين .