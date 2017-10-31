بالصور.. تعرف على أجمل مسار جوي في العالم

مونتريال(صدى):

كشفت الجمعية الدولية للنقل الجوي أن أكثر من 11 مليون شخص سافروا العام الماضي بين العاصمة الكورية الجنوبية ” سول ” ومدينة ” Jeju ” – عاصمة جزيرة ” Jejudo ” التي لا يعلمها الكثيرون، واعتبر هذا المسار الجوي هو الأكثر شعبية في العالم.

وتعد رحلات الطيران الداخلي في كوريا الجنوبية شهيرة للغاية عبر هذا المسار بحيث يتم تنظيم رحلة كل 15 دقيقة تقريبا بمعدل 200 رحلة في الاتجاهين يوميا.

ووصف البعض هذه الجزيرة المجهولة بـ ” هاواي كوريا الجنوبية ” نظرا لتنوع أنشطتها السياحية ومناظرها الطبيعية الرائعة، وتقدر تكلفة تذكرة الرحلة بين المدينتين بحوالي 160 دولار.

في عام 2011، اعتبرت جزيرة ” Jeju ” واحدة من عجائب الطبيعة السبع الجديدة، ويوجد بها بركان جبل ” هولاسان ” الذي يصل ارتفاعه إلى 1950 مترا، وهو أعلى قمة في كوريا الجنوبية.

