زعيم مافيا يقتل ابنته لعشقها رجل شرطة
كشفت مصادر أن السلطات الإيطالية،اعتقلت عصابة مافيا مكونه من 15 شخص من صقلية في مدينة باغيريا بينهم أب حاول قتل أبنته وتم أعتقالهم جميعاً على خلفية تهمة تأسيس مافيا وابتزاز مقاولي المنطقة في مجالي البناء والمياه المعدنية .
وأوضحت المصادر أن الأب أصدر أمرا بقتل ابنته من داخل السجن، عقابا لها على الدخول في علاقة غرامية مع رجل شرطة مما دعاه لطلب ذلك من شقيقها لكنه رفض وهو يواجه بدوره تهمة قتل في قضية أخرى .
وقالت المصادر أنه جرى الإفراج عن زعيم المافيا، بينو سكادوتو، في أبريل الماضي، بعدما قضى فترة من السجن في قضية أخرى، لكن النبش في الرسائل التي بعثها من السجن قاد إلى اكتشاف الأمر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 51 دقيقة
نصيحة أحذر من التعامل مع بنات صقلية
لأنهم مثل السلاح
إذا ماعرفت له
كان دمار عليك🤗🤗🤗
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههه لقد كانت صقلية أمارة أسلامية وحكم المسلمين في صقلية انتهى ببطئ بعد دعوة من امراء كاتانيا و سيراكوزا لغزو النورمان . فهجموا على صقلية إبان حكم روجر الأول في عام 1061 م منهين ثلاثين عاما من الصراع ضد المسلمين . في عام 1068 هزم روجر و رجاله العرب في ميزيلميري و لكن أهم المعارك كانت حصار باليرمو في 1072 و الهزيمة النهائية لأمير نوتو في عام 1091. عقب غزو النورمان ظلت تأثير العرب مستمرا فخلق ثقافة هجينة في الجزيرة ساهمت كثيرا في تحديد الطابع الحديث لصقلية .
استولى العرب على كامل جزيرة صقلية فترة زمنية قصيرة نسبيا الا ان التغييرات التي تعرضت لها الجزيرة بعيدة الاثر و طويلة الامد و ايجابية من الناحية الاقتصادية . فأعمالهم في تحسين نظام العمليات الزراعية (مثل الري) و العلوم و التجارة و الفنون . جزء كبير من قاعدة الجزيرة الزراعية القائمة حتى يومنا هذا تتكون من النباتات التي ادخلها المسلمون إليها بما في ذلك البرتقال والليمون و الفستق و قصب السكر بقيت حوالي 300 كلمة من أصل العربية لا تزال موجودة في اللغة الصقلية أغلبها مصطلحات الزراعية في أواسط القرن الحادي عشر كانت صقلية على وشك دخول الفترة الأكثر ازدهارا في تاريخها كله بينما كان الغزاة من الشمال على وشك إدخال نظم حكم و قانون و دين فورثوا اقتصادا مزدهرا يستند على التجارة و العمليات الزراعية كفوؤة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 10 دقائق
بس فيها بناااات
ياطاهر حسناوات وجهها مافيه إي ملامح
جااااااااامد ونظرااااتها نظرات حاااده
كنها فرخ شيهان
وشعورهن طوال وشقر
ومايلبسن بناطيل وخرابيط
فساتين كنك في فرنسا قبل 200سنة
تتعامل معها بحذر كنك تتعامل مع قنبلة مؤقتة
وااااااو😱😱