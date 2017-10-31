زعيم مافيا يقتل ابنته لعشقها رجل شرطة

روما(صدى):

كشفت مصادر أن السلطات الإيطالية،اعتقلت عصابة مافيا مكونه من 15 شخص من صقلية في مدينة باغيريا بينهم أب حاول قتل أبنته وتم أعتقالهم جميعاً على خلفية تهمة تأسيس مافيا وابتزاز مقاولي المنطقة في مجالي البناء والمياه المعدنية .

وأوضحت المصادر أن الأب أصدر أمرا بقتل ابنته من داخل السجن، عقابا لها على الدخول في علاقة غرامية مع رجل شرطة مما دعاه لطلب ذلك من شقيقها لكنه رفض وهو يواجه بدوره تهمة قتل في قضية أخرى .

وقالت المصادر أنه جرى الإفراج عن زعيم المافيا، بينو سكادوتو، في أبريل الماضي، بعدما قضى فترة من السجن في قضية أخرى، لكن النبش في الرسائل التي بعثها من السجن قاد إلى اكتشاف الأمر.