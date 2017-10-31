الخطوط الحديدية تعلن حاجتها لشغل وظائف شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “ سار ” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ا لرياض، والقصيم، وحائل، والمجمعة ”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد خدمة الركاب (المجمعة).

– مساعد خدمة الركاب (القصيم).

– مساعد خدمة الركاب (حائل).

– مشرف محطة العمل (الرياض).

– مشرف محطة العمل (المجمعة).

– مشرف محطة العمل (القصيم).

– مشرف محطة العمل (حائل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا).