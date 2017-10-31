مؤتمر للتعليم الطبي الجراحي بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي (صدى):

تعقد مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبمشاركة الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية ممثلةً في امينها الدكتور أيمن عبده المؤتمر الاول للتعليم الطبي الجراحي بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين والأطباء بكندا وذلك للفترة من الرابع وحتى السادس من نوفمبر القادم وذلك في فندق الإنتركونتننتال بمدينة جدة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة الدكتور علي المنتشري بأن المؤتمر يحتوي على مجموعة واسعة من المحاضرات وورش العمل في مختلف التخصصات الجراحية والتعليم الطبي الجراحي وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والجراحين من داخل المملكة ومن كندا.

وأضاف أن المؤتمر حظي باهتمام ودعم مستمر من الادارة التنفيذية بالمدينة الطبية وكذلك الادارة التنفيذية للتدريب والابتعاث ممثلة في الدكتور طارق منشي حيث ان هذا المؤتمر يعد الاول من نوعه في المنطقة ويعتبر من النادر انعقاده في المملكة العربية السعودية والخليج.

واختتم دكتور المنتشري انه من المتوقع حضور ما يفوق ٤٠٠ مشارك من طلاب الجامعات والأطباء المقيمين والاستشاريين المهتمين بالتعليم الطبي الجراحي والخروج منه بإضافة علمية مميزة تجعل منه مؤتمراً مستداماً، ونوه الى انه يمكن للمهتمين زيارة الموقع الالكتروني للمؤتمر Www.isec2017.net والاطلاع على تفاصيله وورش العمل حوله.