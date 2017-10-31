STC تعلن وظائف إدارية شاغرة للذكور

فاطمة المالكي(صدى):

تتوفر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للرجال بشركة الاتصالات السعودية، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، حسبما أعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول التدقيق الداخلي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي التدقيق الداخلي (وظيفتين).

– خبير التدقيق الداخلي.

– أخصائي أول التدقيق الداخلي (وظيفتين).

– مدير قسم دعم أنظمة الموارد البشرية.

– مدير قسم مراقبة الوصول وحكومة بيانات الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا).