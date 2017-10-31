بالصورة.. الجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من 478 ألف حبة ” كبتاجون “

عادل الحربي(صدى):

نجح جمرك ميناء ضباء في إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (478,819) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر حبة, عٌثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “بصل” وردت للجمرك.

وأوضح علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” بصل ” , وأثناء القيام بالإجراءات الجمركية عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (478,819) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر حبة, كانت مُخبأة داخل أكياس مخصصة لتعبئة ” البصل ” وذلك بعد لفّها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه .