بالفيديو.. هدايا ثمينة لعروس تثير ضجة بين الفتيات

متابعات(صدى):

أشعلت عروس، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها عدد من الهدايا التي تلقتها في حفل زفافها.

وأظهر مقطع فيديو متداول، العديد من الهدايا باهظة الثمن، والتي كانت عبارة عن أطقم من الألماس والعطور غالية الثمن، والعديد من الهدايا الأخرى التي أثارت دهشة وغيرة العديد من الفتيات.