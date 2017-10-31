بالفيديو.. هدايا ثمينة لعروس تثير ضجة بين الفتيات
أشعلت عروس، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها عدد من الهدايا التي تلقتها في حفل زفافها.
وأظهر مقطع فيديو متداول، العديد من الهدايا باهظة الثمن، والتي كانت عبارة عن أطقم من الألماس والعطور غالية الثمن، والعديد من الهدايا الأخرى التي أثارت دهشة وغيرة العديد من الفتيات.
هدية الزواج بنت أحد الأترياء 😲😲 ألف ليلة وليلة
Posted by Marocains du monde – مغاربة العالم on Sunday, October 29, 2017
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتزعلون يابنيات كلها -مقلده- بعدين الارزاق بيد الرزاق-ولماذا تثيرون ضجه-
ا[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 1 ساعة
خلو الهدايا على جنب اهم اشي العريس كيف حيكون معاها وكيف حتكون حياتها اشوف الشريك او الشريكه بتكون ان بيكون اثمن من هدايا اقتنيها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل العروس من النوع الي ماتحب تهتم بنفسها ونظافة جسمها
فحبوا يعبرون لها بطريقتهم بأهدائها العطور هذي والبخور
علشان تهتم بنفسها
ومايسرحها زوجها بدري🤔
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11187 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه خلود السديري
متزوجه امير 😍😍
الله يرزقنا بطقم واحد زي اطقمها
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 45 دقيقة
ماتدرون يمكن كلها من محلات الديرة ولا المعيقليه تقليد
اذكر يوم بشتري ثياب اجيب الطاق يفصل ٦ ثياب بميه وعشرين ريال وعند الخياط الكذوب الثوب الواحد ١٦٠ ريال
ماتنطلي علينا حركات النص كم
الله المستعان
عابر[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 39 دقيقة
طقم زي طقمها وامير زي اميرها .
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5924 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا الزواج الصح اللي يبيض الوجه مبروك للعروس تتهنى والله يكتب لها السعادة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 23 دقيقة
ماشاء الله عليها باالعافيه😁😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 21 دقيقة
وليه تثير او تزعل؟رزقها والله يعطيها خيرها تقنعو ياعرب😂😊😈
alfahd42[ عدد التعليقات: 12365 ] نشر منذ 18 دقيقة
اهم شي القلوب تتالف
اكيد ان كل بنت تتمنى الاطقم هذه بس لو ماصارت سعيده معه مايسرها كثر الاطقم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6070 ] نشر منذ 8 دقائق
ألــف مبــروك تســتاهل مــا جــاهــا .💐🌹.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 6 دقائق
👈 بمناسبة البرد:
وش نوع الحطب إللي تبي؟
خلو العطور والبخور على جمب ماتدفي اصلأ
👌سألوا شايب (متخصص في النسوان) عن أفضل الحريم مع شدة البرد:
فكانت إجابته كالتالي:
👈 من ١٥ – ٢٠
مثل حطب السمر؛ صعبة تولعها، وإذا ولعتها تبطي ما طفيتها!
👈 من ٢١ – ٣٠
مثل نار الفحم؛ حلوة بس خطر تعدمك!
👈 من ٣١ – ٤٠
مثل نار الارطا؛ ما ودك تعداها!
👈 من ٤٠ – ٤٥
مثل وقدة رمث؛ تشب بسرعة وتطفي بسرعة!
👈 من ٤٦ – ٥٠
مثل نار الحطب الممطور؛ تعميك بالدخان، وما كنك شبيت نار!
👈 من ٥١ – ٦٠
مثل نار الجلّة؛ كل ما تولعها تطفي!
كلن يتأكد من حطبه 😂لا تعليق😂😂😂😂😂😘😘