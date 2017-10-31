بالصور.. ” المجاهدين ” تضبط 204 مخالفين لنظام العمل والإقامة ومشتبهين بمكة

حسين العلي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة قطاع العاصمه المقدسه من تاريخ 1438/12/19 هـ حتي تاريخ 1439/1/19هـ وأثناء قيامها بواجبها الميداني ضمن الحملات الأمنية المشتركة.

وكانت نتائج الحملات القبض علي 168 شخص من مخالفي نظام الاقامه والعمل سلمو للايواء وكذلك القبض علي 35 شخص حالة اشتباه وكذلك القبض علي شخص افريقي قاوم افراد المجاهدين مما أدئ إلي إصابه أحد الأفراد في يده وبعد السيطره عليه وبتفتيشة عثر بحوزته علي عدد 18 حبه كبتاجون وخمس قطع حشيش ومبلغ 5500 ريال سلمو جميعهم للجهات المختصة.

وكان ذلك بمتابعة من مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة بالإنابه عوض الله معوض القثامي حيث قدم شكره لجميع من شارك ف الحملات بقيادة رئيس دوريات المجاهدين بقطاع العاصمة المقدسة مهند عبيدالله ربيقان والافراد المشاركين علي جهودهم المبذولة في الميدان وحثهم علي بذل المزيد في حفظ امن وامان هذة البلاد.

