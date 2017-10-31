نيمار بـ ” لوك جديد “: ” شعره بلون الملعب “

ماجد محمد(صدى):

ظهر لاعب باريس سان جيرمان نيمار دي سيلفا بـ ” لوك جديد ” ، إذ ظهر بقصة شعر جديدة ولون أخضر.

وبرزت عدد من التصريحات التي تشير إلى أن نيمار نادم على رحيله من فريق برشلونة وأنه لا يجد راحته في باريس، وقالت تقارير إنه يعيش حالة ندم شديد، ويفتقد زملاءه في برشلونة، خاصة أن العلاقة بين نيمار وأوناي إيمري المدير الفني للفريق الباريسي ليست على ما يرام.

وبعد أن كثرت التقارير الرياضية التي تحدثت عن اعتراض نيمار على طريقة إيمري لا سيما طلبه من اللاعبين مشاهدة فيديوهات تكتيكية طويلة لتحسين مهاراتهم، واكتشاف الأخطاء، نفى المدير الفني لباريس سان جيرمان، الاثنين، كل تلك الشائعات، معبراً عن قناعته بأن نيمار ” سيكون له شأن كبير ” داخل فريق العاصمة الفرنسية.