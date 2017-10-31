أفضل31 دولة تتمتع بشتاء دافيء

متابعات(صدى):

نشرت مجلة السفر ” كوندي ناست ترافيلر ” مؤخراً، قائمة بأفضل الوجهات الشتوية المشمسة لمحبي الطقس الدافئ، تضمنت 31 بلداً من عدة مناطق مختلفة من حول العالم، من بينها الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا.

وقد اُدرجت العديد من المناطق في الشرق الأوسط ضمن القائمة، منها دبي، والأردن، وعمان، ومصر، إذ تتميز كل منها بطقس دافئ طيلة السنة.

وفيما يلي، القائمة الكاملة لأفضل الوجهات الشتوية المشمسة:

جزر تايلاند، المكسيك، قبرص، بالي، الموزمبيق ، جزر المالديف ،فيتنام موريشيوس ، بورا بورا وتاهيتي وبولينيزيا الفرنسية ، جزر الكناري،دبي ، سريلانكا ،كمبوديا ، بيرمودا ،كيرلا، الهند ،الفلبين راجستان، الهند ، كاليفورنيا ،جزر الباهاما، البرازيل ، السنيغال ،العقبة والبحر الميت، الأردن ، جنوب أفريقيا ، لاوس ،عمان، غواتيما ، لاهاواي ، بورما،القسم الغربي من أستراليا، سيوة، مصر،جزر سيشيل .