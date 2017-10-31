” الشركة الشرقية ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الشرقية للاستقدام وظائف هندسية وفنية وإداريّة شاغرة، للسعوديين والخليجين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني الصحة الصناعية: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص هندسة التكنولوجيا، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي الصحة الصناعية: درجة البكالوريوس في واحدة من مجالات علوم الهندسة.

– أخصائي التدقيق (السلامة والصحة والبيئة): درجة البكالوريوس في واحدة من مجالات علوم الهندسة.

– مهندس الامتثال (السلامة والصحة والبيئة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية).

– منسق النشاط اللوجستي للموقع: درجة البكالوريوس او الشهادة التقنية في تخصص عمليات سلسلة التوريد.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنا ” .