وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (10) وظائف صحية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ فني إدارة مستشفيات ” ، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية بالعاصمة الرياض.

وحددت المدينة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2017م، مشيرة إلى أن التقديم متوفر عبر الرابط التالي (هنا).