الهيئة الملكية بالجبيل تطرح 21 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة الملكيّة بالجبيل، 21 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في “ كلية الجبيل الجامعية ” .

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أستاذ مساعد في الهندسة المدنية (وظيفتين).

– أستاذ مساعد/ محاضر/ مدرس في اللغة الإنجليزية (عدد 6 وظائف/ للنساء).

– أستاذ مساعد في الرياضيات (وظيفتين/ للنساء).

– أستاذ مساعد ومحاضر في التصميم الداخلي (عدد 3 وظائف/ للنساء).

– أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (وظيفتين / للنساء).

– أستاذ مساعد في الدراسات العامة.

– أستاذ مساعد في علوم الحاسوب والهندسة.

– أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (وظيفتين).

– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (وظيفتين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من ” هنا ” .