جراحة متقدمة بالصدر تنقذ حياة فتاة عشرينية بمجمع الملك فيصل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكن فريق جراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة فتاة ( 28 عاما )، كانت تعاني من اختناق شديد وصعوبة في التنفس.

وبعد تشخيص الحالة تبين أنها تعاني من استرواح هوائي نتيجة انفجار أحد الأكياس الهوائية المرضية بالفص الأعلى من الرئة اليمنى مع وجود أكياس هوائية أخرى كان أكبرها بحجم 10×9×10 سم ، مما تسبب في الضغط على الرئة والقلب والأوعية الدموية الرئيسية بالصدر، مما كان يعرض حياتها للخطر، وقد تم بصورة عاجلة إجراء جراحي لاستئصال هذه الأكياس الهوائية بواسطة جراحة متقدمة عن طريق منظار الصدر الجراحي، وتم بنجاح استئصال جميع الأكياس الهوائية عن طريق فتحتين 1سم.

من جانب آخر بدأت صحة الطائف تشغيل برنامج السجل الإلكتروني بمستشفى الأطفال، بهدف الحد من العمل الورقي وتصدير نتائج مطبوعة بالكمبيوتر وحفظها إليكترونياً بسعة استيعابية تصل إلى أكثر من 40 ألف نتيجة قابلة للزيادة بحيث يمكن البحث بسهوله عن نتائج المريض خلال خمس أعوام سابقة كما يسهل هذا التطبيق عمل إحصائيات شهريه دقيقة.