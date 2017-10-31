بالصور.. ” صحة الرياض ” تطلق برامج توعوية للصم والمكفوفين

سعيد العجل(صدى):

في إطار احتفالها بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار : ” مكافحة العدوى مسؤولية الجميعى ” ، نفذت “صحة الرياض” برامج توعوية خاصة للمكفوفين .

وقالت ” صحة الرياض ” أن هذه البرامج التوعوية تأتي ضمن اهتمامها في تثقيف جميع فئات المجتمع وضمنهم المكفوفين، وذلك عبر تقديم رسائل توعوية وتثقيفية بطريقة ” برايل ” الخاصة للمكفوفين.

ولفتت ” صحة الرياض ” أنه تم عرض خطوات غسيل الايدي عبر مشاركة عدظ من المكفوفات، حيث تم استخدام اله برايل سينس وهي آله مطورة شبيهه بأجهزة الحاسب اللوحية ، ومخصصه للمكفوفين، كما تم تضمين هذه الاجهزة خطوات غسيل الايدي الصحيحة وتعليمها لذوي الاحتياجات الخاصة تحت اشراف القطاع الصحي الشرقي قسم مكافحة العدوى، وكذلك تم استخدام آلة برايل التقليدية وطبعها عليها بورق مقوي يحمل شعار الحملة، واهداء اسماء الزوار بعد طباعتها بلغة ” برايل ” ، إضافة إلى طباعة برشورات بلغة ” برايل ” للمكفوفين وتوزيعها على الجمهور المستهدف .

اضافة الى توزيع أقراص تحوي مقاطع فيديو توعوية وتثقيفية لاحتياجات الصم ، وايضا تم توزيع بعض البروشورات والمعقمات .

يذكر أن البرامج المخصصة للمكفوفين تم تنفيذها بمشاركة أروى عبيد الشهراني ، سميرة هذال العتيبي وهما من فئة المكفوفات .