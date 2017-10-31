كاتب يطالب بإلغاء الهيئة وتسريح موظفيها ويؤكد: هدر مالي يضر بالوطن

طلال الغامدي(صدى):

طالب الكاتب قينان الغامدي بإلغاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشكيل لجنة لدراسة وبحث شؤون موظفيه، بحيث يمكن الاستفادة منهم في قطاعات حكومية أخرى أو تعويضهم عن باقي مدة خدمتهم وتسريحهم.

وأكد في مقال له اليوم أن الجهاز لم يعد له أي دور يذكر مطلقا، وهو يعد أحد قنوات الهدر المالي، ولذا يجب – في نظري !- إلغاء الجهاز كله، فوجوده بحسب قوله ضار للوطن على مختلف المستويات الخارجية والداخلية.

وأضاف أنه منذ صدور التنظيم الذي حجّم أو أوقف نشاط الهيئة الميداني – وقد مر على هذا التنظيم أكثر من سنة ونصف !- لم نجد ذلك الفساد الذي كانت الهيئة تضخمه في تقاريرها، ولم نجد أي خلل أمني أو أخلاقي مطلقا !!، عدا بعض الحالات الشاذة !!، والشاذ لا حكم له !!.

وأشار أن الدولة ألغت وزارات، وأنشأت وزارات وفق الحاجة، وجهاز ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) جهاز حكومي يمثل الآن عبئا على الدولة من وجهة نظري !!، فما الداعي لاستمراره !!؟.