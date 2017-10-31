كاتب يطالب بإلغاء الهيئة وتسريح موظفيها ويؤكد: هدر مالي يضر بالوطن
طالب الكاتب قينان الغامدي بإلغاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشكيل لجنة لدراسة وبحث شؤون موظفيه، بحيث يمكن الاستفادة منهم في قطاعات حكومية أخرى أو تعويضهم عن باقي مدة خدمتهم وتسريحهم.
وأكد في مقال له اليوم أن الجهاز لم يعد له أي دور يذكر مطلقا، وهو يعد أحد قنوات الهدر المالي، ولذا يجب – في نظري !- إلغاء الجهاز كله، فوجوده بحسب قوله ضار للوطن على مختلف المستويات الخارجية والداخلية.
وأضاف أنه منذ صدور التنظيم الذي حجّم أو أوقف نشاط الهيئة الميداني – وقد مر على هذا التنظيم أكثر من سنة ونصف !- لم نجد ذلك الفساد الذي كانت الهيئة تضخمه في تقاريرها، ولم نجد أي خلل أمني أو أخلاقي مطلقا !!، عدا بعض الحالات الشاذة !!، والشاذ لا حكم له !!.
وأشار أن الدولة ألغت وزارات، وأنشأت وزارات وفق الحاجة، وجهاز ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) جهاز حكومي يمثل الآن عبئا على الدولة من وجهة نظري !!، فما الداعي لاستمراره !!؟.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليكون قاعد تدفع رواتبهم من جيب ابوك
وحن مندري🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يضر باالمجتمع انت واشكالك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقول على الرغم من مرور أكثر من سنة ونصف
(جالس يحسب الأخ بالأيام)
لم نجد إي خلل أمني او أخلاقي
عدى بعض الحالات الشاذه
والشاذ لاحكم له!
تدري ليش
لأن الخلل الأمني والأخلاقي صاير عادي بنظرك
وسلامة نظر الجميع.
الهاوي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام قينان الغامدي عين الصواب وجودها بهذه الصورة يناقض رؤية 2030 حيث القضاء على الهدر المالي ,بعدين الرجل لم يقل يفصلون بل يستفاد منهم في أماكن حكومية أخرى
القرشي[ عدد التعليقات: 1841 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخلص البلاد والعباد منك ومن أشكالك يامن تريدون الفساد ينتشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم
أما رجال الحسبة الله يحفظهم فكانوا داعسين عليكم دعس لدرجة أن أفواهكم كانت مكممة لا تستطيع
أن تتفوه بحرف أما اليوم مع تغير الأحداث نبت لكم ريش وخرجت ألسنتكم من أفواهكم يامن لا تستطيعون
العيش أو أن تحيوا حياتكم إلا في مستنقعات الخزي والرذيلة فأخرس يا جبان .
AbuRkan[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا أنت راتبك عاله على الدوله أطالب بأحالة قينان الغامدي عن الكتابه لعدة أسباب
1 – لمايصيب القارئ من غثيان في كتاباته وأثارة القالون مما يؤيدي لتكاليف العلاج والحاله النفسيه للمجتمع ممايهدر مال كبير في الصحه وتكليف الدوله للعلاج .
2 – خسارة الحبر الورق الذي يطبع عليه مقالاته مما يؤدي لتكلايف الصحافة مما لا تطيق .
3 – توفير راتبه العبء على الحكومة .
4 – سد مكانه الشاغر بصحفي طموح يسعى للبحث والسبق الصحفي بحيث يوفر وظائف طرده .
5 – الاستقرار النفسي للمجتمع إذا بعدت عينات قينان .
هذا ماتسع لذكره والفوائد كثيرة من أبعاد العينات السلبيه …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 1 ساعة
قينان بقولها لك وبكل صراحة
أنت شخص تبحث عن الشهرة بأسم المشاكل
تدور للمشاكل دواااااره حتى في مخابي الضبان
شرشحت باالتعليم وسمعت الي مايسمع
والظاهر كنت ناوي على منصب وزير التعليم ويوم مازبطت معك وبدى يرد عليك العيسى بنفسه
انحشت
وقلبت على مدري من
وعطوك فاالجبهة من البداية
وانحشت
والحين قلبت على الهيئة
وبكرة مدري من
يخوي عطنا الزبدة
أنت وش تبي من ورى المشاكل هذي كلها
قلنا لك إذا عندك شي
ابواب ولاة الأمر مفتوحة
منت فاضي
أرسل برقية
يردون عليك والله يردون
أرجع لأهل الحل والربط
لاتقعد تبربر زي مني قايل
قلت لك
عطنا دراساتك ومشاريعك المستقبلية
وطلع معندك سالفة
يخي خاف ربك صدعت بروسنا
المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ويده.
قينان = حداد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة
طبعاً هالكلام من حر ماتونس انت ومنهو على شاكلتك لأن الهيئة صايرة شوكة في حلوقكم ولأنك جاهل جهل مركب وفاشل في حياتك الدينية وعشان كذا تعارض امر الله الصريح ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) لكنك تعرف بوجود وجود هيئة للترفيه تقوم بعكس ماأمر به الله ومع هذا مبسوط لأنك جاهل وتفكيرك لايتعدى رجليك
حسام الجهني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 56 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا قينان الغامدي اتق الله يا رجل
” كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر”
رعد ***[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماهو شغل الهيئة الان بعد ما كفت يدها الحكومة عن ملاحقة المواطنين ومضايقتهم في حلهم وترحالهم مع قينان فى الراى لاشغلة ولامشغلة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3268 ] نشر منذ 39 دقيقة
قال خالقنا عز وجل
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
ربا نوح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة
الغريب ان الجهات المعنية ساكته على تطاول بعض الاعلاميين وتدخلاتهم في كل كبيرة وصغيرة في انظمة الدولة واجهزتها الحكومية وكأنهم مسئولين عن خلق الله والغريب بعد ان هذولي المتدخلين مايتدخلون الا بما يعارض الشرع والدين والاعراف وشكلهم حاقدين على الدين واهله حقد اعمى ومع ذلك يكررون بجاحتهم وتدخلاتهم مرات كثيرة دون خوف من مساءلة كما يساءل غيرهم من المواطنين الا ان كان لهم حصانة خاصة غير معلنه