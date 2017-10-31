بالفيديو.. طائرة تترنح بفعل الرياح التداخلية

وارسو(صدى):

اضطر قائد طائرة تابعة للخطوط البولندية إنتر إير للإقلاع مجدداً من مدرج الهبوط بعد أن لامسه، حيث بدا أنه لم يتمكن من السيطرة على طائرته القادمة من مطار فرانكفورت.

أظهر تلك الواقعة مقطعاً للفيديو تم تصويره من كاميرا موبايل، حيث التقطت الطائرة وهي تكافح من أجل الهبوط في مطار زالتسبورغ بالنمسا، لكن عاصفة كانت لها بالمرصاد، وقوية لدرجة أنها تلاعبت بالطائرة كالكرة.

