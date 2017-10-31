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ضربة قوية لـ ” أبل ” في الصين لهذا السبب

ضربة قوية لـ ” أبل ” في الصين لهذا السبب
بكين(صدى):

أصبحت شركة أبل مهددة في الصين رغم الارتفاع الملحوظ في شحنات جوالات ” آيفون ” خلال الربع الثالث من هذا العام، لتسجل 11 مليون وحدة من 8 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار النسخ الأقدم من الجهاز وبعد 6 فصول من التراجع.

وكشفت شركة أبحاث السوق ” كاناليس ” في تقريرها أنه بالرغم من هذا الانتعاش إلا إن نمو مبيعات ” آيفون ” في الصين كان مؤقتًا ولن يدوم طويلًا بالتزامن مع قرب إطلاق جوال ” آيفون إكس ” نظرًا لسعره المرتفع وتوقعات قلة المعروض منه.


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