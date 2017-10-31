دراسة خطيرة : أغذية الأطفال تحتوي على مواد مسرطنة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة خطيرة عن أغذية الأطفال أن كمية كبيرة من تلك المنتجات تحتوي على الزرنيخ والرصاص والكادميوم والأكريلاميد، وذلك عبر اختبار أجراه ” Clean Label Project ” ، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن المستهلك.

وقال الباحثون أنه تم استخدام بيانات نيلسن لتحليل 350 وجبة خفيفة مختلفة، بما في ذلك الحبوب والمشروبات التي تم شراؤها خلال خمسة أشهر الماضية.

وبينت الدراسة أن 65% من المنتجات الغذائية تحتوي على الزرنيخ، و58% تحتوي على الكادميوم، وأيضا 36% تحوي الرصاص و10% تحتوي على الأكريلاميد.

وأضاف الباحثون أنه من ضمن الأكتشافات التي أظهرتها الدراسة أن 80% من عينات حليب الأطفال تحتوي على الزرنيخ، وهي مادة سامة ربطتها منظمة الصحة العالمية بعدد كبير من القضايا الصحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

ووجدت الدراسة أيضا أن أغذية الأطفال تحوي كميات أكبر من الأكريلاميد بنسبة 70% من متوسط ” French fry ” ، وهي مادة كيميائية ترتبط بتلف الدماغ.

وأضاف الباحثون أن 60% من المنتجات التي تحمل العلامة “BPA free”، كانت تحتوي على bisphenol A، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في إنتاج البلاستيك.