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بالفيديو.. مسنة عراقية تقطع مراسل تلفزيوني باكية: ” كل سعودي في قلبي “

بالفيديو.. مسنة عراقية تقطع مراسل تلفزيوني باكية: ” كل سعودي في قلبي “
طلال الضوي(صدى):

قطعت مسنة عراقية، حديث مراسل تلفزيوني أثناء البث، لتعبر عن حبها الشديد للمملكة وشعبها، وفخرها بالقيادة طول عمرها.
وظهر في الفيديو المتداول، مراسل تلفيزيوني، يبث من بغداد العراقية، وفوجئ بمسنة عراقية، تقطعة لتقول له ” كل سعودي اشوفه هو بقلبي وفِي دمي ” .
ورد عليها المراسل قائلا :” إن شاء الله ترجع العراق تكبر وتحيي، وتطوى الصفحة اللي فاتت ” .
وكشفت المنسة وهي تبكي أن زوجها كان سعوديا لكنه توفى، مشيرة إلى أولادها ماتوا، في إشارة إلى كل أبناء الشعب العراقي-.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكي الله خير ياخاله .. اللي يحبنا نحن نحبه ونرحب به ,,

,, الله يعوض عليكم ويرجع العراق منبع الغِنى والخيرات ,,

,, اللهم إدحر المجوس ومن قام بتدمير العراق وتنجيسه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم حال كل مغبون و مقهور

في قلبها قهر

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