بالفيديو.. مسنة عراقية تقطع مراسل تلفزيوني باكية: ” كل سعودي في قلبي “
قطعت مسنة عراقية، حديث مراسل تلفزيوني أثناء البث، لتعبر عن حبها الشديد للمملكة وشعبها، وفخرها بالقيادة طول عمرها.
وظهر في الفيديو المتداول، مراسل تلفيزيوني، يبث من بغداد العراقية، وفوجئ بمسنة عراقية، تقطعة لتقول له ” كل سعودي اشوفه هو بقلبي وفِي دمي ” .
ورد عليها المراسل قائلا :” إن شاء الله ترجع العراق تكبر وتحيي، وتطوى الصفحة اللي فاتت ” .
وكشفت المنسة وهي تبكي أن زوجها كان سعوديا لكنه توفى، مشيرة إلى أولادها ماتوا، في إشارة إلى كل أبناء الشعب العراقي-.
شاهد من #بغداد_العروبة مسنة عراقية خلال بث تلفزيوني تقطع حديث المراسل اثناء التصوير
وتقول:
( كل سعودي اشوفه هو بقلبي وفِي دمي ) 🇮🇶💚🇸🇦 pic.twitter.com/DZFqYRKNHv
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) October 31, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلها اسبوع اسبوعين باالكثير
وتبدى تسيير الرحلات
وجاااااااااااايييييين😘😘😘
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكي الله خير ياخاله .. اللي يحبنا نحن نحبه ونرحب به ,,
,, الله يعوض عليكم ويرجع العراق منبع الغِنى والخيرات ,,
,, اللهم إدحر المجوس ومن قام بتدمير العراق وتنجيسه ,, آمين ,,
هلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم حال كل مغبون و مقهور
في قلبها قهر