5 ألاف حالة تعامل معها قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بـمستشفى الملك فهد العام بجدة

نايف السالم(صدى):

قدم قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى الملك فهد العام بجدة خلال العام الماضي 1438هـ خدماته لـ 5212 حالة، منها 900 حالة تقييم مبدئي و 4643 حالة تدخل وعلاج اجتماعي، حيث تم التعامل مع جميع الحالات وتقديم جمي الخدمات الاجتماعية لها.

وتتولى الخدمة الاجتماعية بالمستشفى مساعدة المرضى بالدرجة الأولى ومواجهة مشكلاتهم من خلال أدوارهم الأساسية الهادفة إلى تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها ثم الإسهام في صياغة خطة العمل للتدخل المهني من قبل الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الهدف العلاجي والوقائي والتأهيلي.

كما أن للإخصائي الاجتماعي دور فاعل مع المرضى المنومين بالأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والطوارئ، حيث يتعامل الأخصائي مع عدد مختلف من المرضى الذين يحولون إليه لأسباب كثيرة منها المرضى الذين يرفضون العلاج وغير الملتزمين بالخطة العلاجية ومنهم من يصيبه الخوف نتيجة المرض المزمن ومن يحتاجون إلى تأهيل يسبق العلاج مثل بتر الأطراف وغيرها من الحالات.

يذكر أنه من ضمن الخطط التطويرية للقسم إنشاء مكتب الاستشارات الاجتماعية التي سوف تسهم – بإذن الله – في متابعة الخطط العلاجية للمرضى بصورة منتظمة.

وتنفذ الصحة حالياً برنامج ” أداء الصحة ” ، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة، ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيسا، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية.