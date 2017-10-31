حل لغز مقتل ثري خليجي في مصر

القاهرة(صدى):

تمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل ثري خليجي داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر.

وعثرت أجهزة الأمن المصرية على جثة (على . ح . ى – 68 سنة – يحمل جنسية دولة خليجية) داخل مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر (مقيد اليدين والقدمين ومعصوب العينين وسرقة هاتفه المحمول) .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: (أسماء . ح . م –24 سنة– موظفة) ومقيمة بالإسكندرية، وأصل إقامتها محافظة البحيرة، و(محمود . ف . ح – 29 سنة – نجار موبيليا) ومقيم بالإسكندرية (طليق الأولى)، و(محمد . أ . ع – 32 سنة – عاطل) ومقيم بالإسكندرية ( صديق الثانى ) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن ( الإسكندرية ، البحيرة) تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى أنها تعرفت على المجنى عليه منذ ثلاثة سنوات ، ونظراً لمرورها بضائقة مالية اتفقت مع الثانى على سرقته الذى استعان بالثالث، حيث قاموا بالتوجه لمسكن المجنى عليه عقب قيام الأولى بالاتصال بالمجنى عليه والتأكد من تواجده بمفرده بالشقة محل سكنه، ثم صعد الثالث وقام بالطرق على باب الشقة وعقب قيام المجنى عليه بفتح الباب دفعه أرضا وقيده ووضع لاصق على فمه وعينيه وقام بفتح باب الشقة للثانى واستوليا على ( مبالغ مالية، و3 هواتف محمولة، و2 جواز سفر خاصين بالمجنى عليه)، وفرا هاربين، وبإرشادهم تم ضبط المبالغ المالية والهواتف المحمولة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.