بالفيديو.. تعرف على صاحب الجملة الشهيرة ” إن الجوال المطلوب مغلق “

نايف السالم(صدى):

كشف الشاب صاحب الجملة الشهيرة في شركة الاتصالات السعودية، ” عزيزي المتصل إن الجوال المطلوب مغلق.. الرجاء الاتصال في وقت لاحق ” ، عن هويته وكيف التحق بالعمل وبعض المواقع المقالب التي يقوم بتنفيذها بصوته في زملاءه بصوته.

وقال الشاب ويدعى رائد الجرباء إنه بدأ حياته الإذاعية بالصدفة، حينها مسؤولاً عن الرد الآلي بشركة الكهرباء، و ” ذات يوم طلب مني مديري، التواصل مع مذيع معروف ليقوم بتسجيل صوته، لكن تعذر الوصول إلى المذيع، فأخبرني المدير بأن الأمر لا يحتمل التأجيل، وأنه يجب اختيار أحد الموظفين للقيام بتسجيل صوتي مؤقت، على وجه السرعة.

وأضاف الجرباء عند استماع المدير للتسجيل بصوتي، أثنى عليَّ وقال لي: ” أنت صوتك إذاعي ” ، وهذه الجملة مثلت تحولاً في مسار حياتي، مشيراً أن الجملة زادت من ثقته في نفسه، وحفزته للانطلاق في عالم التسجيلات الاذاعية، وبدأ من حينها بتوزيع صوته على الاستديوهات.

وتابع بعد ذلك انتقلت للعمل في شركة الاتصالات السعودية، ووقع عليه الخيار لتسجيل الرد الآلي، وارتبط صوته بالجملة الشهيرة، معرباً عن شعوره بالفخر والتشرف بهذه الميزة، كونه يمثل شركة كبرى، رغم الغضب الذي يحل عليه وربما الدعاء عليه عندما يكون المُتصِل في وقت أحوج ما يكون للمُتصَل عليه.

ولفت أنه أحياناً يقوم بعمل مقالب على زملائه عندما يتصلون عليه، فيجيب عليهم بنفس صيغة الرد الآلي، فيحتارون هل هذا صوته الحقيقي أم الرد الآلي، متمنياً أن لا يكون مصدر إزعاج للمتصلين، ومعرباً عن سعادته بكونه مرتبطا بمشاعر المجتمع السعودي.

