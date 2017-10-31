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إشادة فرنسية بقرار السماح للنساء دخول الملاعب

إشادة فرنسية بقرار السماح للنساء دخول الملاعب
نايف السالم(صدى):

أعربت الصحف الفرنسية عن إشادتها بقرار السماح للعائلات بدخول الملاعب وحضور الفعاليات الرياضية المختلفة.
ووصفت هذه الخطوة تعد بأنها جزء من خطة عام 2030 للحد من اعتمادها على النفط، والتخفيف من بعض القيود المفروضة على النساء وتشجيع أشكال الترفيه على الرغم من معارضة المحافظين الأوائل، في بلد يبلغ نصف سكانه أقل من 25 سنة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين

يوم قالها وليد الفراج بتأيده لدخول العوائل للملاعب شبو فيه المتشددين والحين أشوفهم جامطين لاحس ولاخبر

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 59 دقيقة

طوبى للغرباااااااااااااااء الذين يصلحون اذا فسد النااااااس اللهم اجعلنا منهم

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