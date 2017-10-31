إشادة فرنسية بقرار السماح للنساء دخول الملاعب

نايف السالم(صدى):

أعربت الصحف الفرنسية عن إشادتها بقرار السماح للعائلات بدخول الملاعب وحضور الفعاليات الرياضية المختلفة.

ووصفت هذه الخطوة تعد بأنها جزء من خطة عام 2030 للحد من اعتمادها على النفط، والتخفيف من بعض القيود المفروضة على النساء وتشجيع أشكال الترفيه على الرغم من معارضة المحافظين الأوائل، في بلد يبلغ نصف سكانه أقل من 25 سنة.