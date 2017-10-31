أتلتيكو مدريد يواجه كاراباخ الآذري اليوم

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني أن الطاقم الفني والفريق بصدد لحظة حاسمة في دوري الأبطال، نحتاج للفوز فقط، أعشق هذه الظروف وأشعر بأني في أفضل حال من أي وقت مضى، أثق كثيراً في اللاعبين وأشعر بالهدوء، لأننا إذا ما نافسنا بنفس مستوى المباراة الأخيرة، ستكون الأمور أفضل .

وجاء ذلك قبل ساعات من مباراة مهمة تحدد مصير فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام كاراباخ الآذري، على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو ” .

ويمر الفريق المدريدي بموقف لا يحسد عليه في البطولة القارية، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بنقطتين، بعد 3 جولات ويبتعد عن المتصدر تشيلسي الإنجليزي بخمس نقاط و3 خلف روما الإيطالي صاحب الوصافة.