بالفيديو.. رغم انكارها .. فستان أحمر يكشف حمل بلقيس
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، للفنانة بلقيس وهي ترتدي فستان أحمر ضيق في إحدى الحفلات أظهر حملها على الرغم من أنّ الفنانة قد أنكرت سابقاً أنها حامل .
حيث أظهر الفستان الضيق علامات الحمل، أثناء غنائها ، وانهالت التعليقات والاعجابات عليها من قبل المتابعين.
إشارة إلى أن بلقيس كانت قد طرحت آخر أعمالها ” حقير الشوق ” وهي من كلمات فهد جمال وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل، وهي من ضمن ألبوم بلقيس الأخير ” أراهنكم ” الذي طرحته خلال شهر نيسان الماضي، أما الكليب فمن إخراج سلطان العبد المحسن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
بتقعد تنكر وتكابر الين ماينفلت عليها
المولود من بين رجلينها على
المسسسسرح😱
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
كان زمان[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالنسبة لها …. الفن رساله ….
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههه😊واذا حملت خلوها بحالها الله يرزقهايعني لازم تعرفون😈😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 12365 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههه