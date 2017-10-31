  • الثلاثاء 31

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. رغم انكارها .. فستان أحمر يكشف حمل بلقيس

بالفيديو.. رغم انكارها .. فستان أحمر يكشف حمل بلقيس

بالفيديو.. رغم انكارها .. فستان أحمر يكشف حمل بلقيس
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، للفنانة بلقيس وهي ترتدي فستان أحمر ضيق في إحدى الحفلات أظهر حملها على الرغم من أنّ الفنانة قد أنكرت سابقاً أنها حامل .

حيث أظهر الفستان الضيق علامات الحمل، أثناء غنائها ، وانهالت التعليقات والاعجابات عليها من قبل المتابعين.

إشارة إلى أن بلقيس كانت قد طرحت آخر أعمالها ” حقير الشوق ” وهي من كلمات فهد جمال وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل، وهي من ضمن ألبوم بلقيس الأخير ” أراهنكم ” الذي طرحته خلال شهر نيسان الماضي، أما الكليب فمن إخراج سلطان العبد المحسن.

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1777 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالنسبة لها …. الفن رساله ….

[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 14 دقيقة

هههههه😊واذا حملت خلوها بحالها الله يرزقهايعني لازم تعرفون😈😁

[ عدد التعليقات: 12365 ] نشر منذ 8 دقائق

ههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *