بالفيديو.. رغم انكارها .. فستان أحمر يكشف حمل بلقيس

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، للفنانة بلقيس وهي ترتدي فستان أحمر ضيق في إحدى الحفلات أظهر حملها على الرغم من أنّ الفنانة قد أنكرت سابقاً أنها حامل .

حيث أظهر الفستان الضيق علامات الحمل، أثناء غنائها ، وانهالت التعليقات والاعجابات عليها من قبل المتابعين.

إشارة إلى أن بلقيس كانت قد طرحت آخر أعمالها ” حقير الشوق ” وهي من كلمات فهد جمال وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل، وهي من ضمن ألبوم بلقيس الأخير ” أراهنكم ” الذي طرحته خلال شهر نيسان الماضي، أما الكليب فمن إخراج سلطان العبد المحسن.