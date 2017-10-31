رياض محرز يرحل إلى الدروي الفرنسي

ماجد محمد(صدى):

يستعد النجم الجزائري رياض محرز، للرحيل عن ناديه الحالي ليستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، والعودة إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقالت صحيفة “ موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية إن مارسيليا عرض على إدارة ليستر سيتي 30 مليون يورو، مقابل ضم رياض محرز في يناير المقبل.

ورغم محاولات المدرب الجديد لنادي ليستر، الفرنسي كلود بويل، لإقناع محرز على البقاء، إلا أن اللاعب لا يزال يتمسك بموقفه في الرحيل عن صفوف الفريق، ويبدو أن الدوري الفرنسي وجهته المقبلة.

وكان مارسيليا قريباً جداً من ضم محرز في 2014، لكن رئيس النادي، فينسنت لابرون، حال دون إتمام الصفقة، وقال حينها إن “ اللاعب الجزائري لا يناسب طموحات النادي الفرنسي ” .